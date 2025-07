Calciomercato Como, forte interesse nei confronti di Belahyane della Lazio. Le ultime sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Como, occhi su Belahyane della Lazio, Fabregas vuole rinforzi a centrocampo

Mentre le squadre di Serie A si godono la pausa estiva, le dirigenze sono già al lavoro per definire le strategie in vista della nuova stagione. In particolare, il calciomercato Como si muove con ambizione e idee chiare. Il club lariano, neopromosso nella massima serie, ha puntato gli occhi su Reda Belahyane, giovane centrocampista della Lazio.

Il classe 2004, impiegato a intermittenza nella scorsa stagione ma sempre con buon rendimento, è ritenuto uno dei profili più interessanti in uscita da Formello. La sua duttilità e visione di gioco lo rendono un elemento ideale per il centrocampo disegnato da Cesc Fabregas, che sta guidando con determinazione il progetto tecnico del calciomercato Como.

Il calciomercato Como punta su giovani di talento e profili che abbiano fame e margini di crescita. Belahyane risponde perfettamente a questo identikit e potrebbe rappresentare un colpo mirato per rinforzare la mediana. La trattativa, al momento, è ancora in fase esplorativa, ma il Como sembra intenzionato a fare sul serio.

Dal canto suo, la Lazio sta valutando le opzioni: il centrocampista potrebbe partire in prestito per fare esperienza, oppure essere ceduto con una formula che preveda un diritto di riscatto. In entrambi i casi, il calciomercato Como resta vigile, pronto a cogliere l’occasione se dovesse presentarsi.

La squadra lariana, fresca di promozione e con un progetto ambizioso alle spalle, sta cercando di costruire una rosa in grado di affrontare la Serie A con competitività. Il nome di Belahyane è solo uno dei tanti che orbitano attorno alle strategie del calciomercato Como, che ha già dimostrato di voler essere protagonista e non semplice comparsa nella prossima stagione.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse per il giovane della Lazio si tradurrà in un’offerta concreta. Una cosa è certa: il calciomercato Como è attivo, attento e pronto a scommettere sui giovani di prospettiva.