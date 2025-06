Calciomercato Como, altro giro e possibile colpo in arrivo. Nel mirino Reda Belayane per rinforzare la squadra - Calcio News 24

Calciomercato Como, altro giro e altro grande colpo per la società lombarda. Nel mirino Reda Belahyane. Le ultime

Il Calciomercato Como continua a muoversi con decisione, e tra le operazioni in cantiere spicca il nome di Reda Belahyane, centrocampista di proprietà della Lazio ed ex Verona. Dopo le prime indiscrezioni circolate a fine maggio, arrivano ora nuove conferme da Il Messaggero: il club lariano sarebbe tornato alla carica per il giovane marocchino, reduce da una seconda parte di stagione piuttosto complicata nella Capitale.

Il pressing del calciomercato Como su Belahyane non è casuale. Il nuovo uomo forte della panchina, Cesc Fabregas, sarebbe rimasto particolarmente colpito dal talento del classe 2004 durante una visita a Formello, quando il centrocampista era ancora sotto la guida tecnica di Marco Baroni. Proprio in quell’occasione, lo spagnolo avrebbe avuto modo di osservare da vicino le qualità tecniche e tattiche del giocatore, decidendo di inserirlo nella lista dei possibili rinforzi per la mediana.

Il Calciomercato Como non è nuovo a mosse ambiziose e ben ponderate. Dopo l’ormai prossimo arrivo di Baturina, altro giovane centrocampista promettente, i dirigenti lariani stanno lavorando per completare il reparto con profili giovani ma già pronti al salto di qualità. Belahyane rappresenta in questo senso una pedina ideale: nonostante i pochi minuti raccolti alla Lazio, ha mostrato sprazzi di grande personalità e senso della posizione, caratteristiche molto apprezzate da Fabregas, uno che di centrocampisti se ne intende.

Tuttavia, l’operazione non è semplice. La Lazio, con l’arrivo di Maurizio Sarri nuovamente al centro del progetto tecnico, potrebbe voler valutare il giocatore durante il ritiro estivo prima di prendere una decisione definitiva. Sarri, noto per essere molto attento alle dinamiche di centrocampo, potrebbe decidere di trattenere Belahyane come alternativa interna, oppure dare il via libera a una cessione in prestito, utile alla crescita del calciatore.

In questo scenario, il Como si fa trovare pronto. Il club neopromosso in Serie A vuole costruire una rosa competitiva ma sostenibile, puntando su giovani di talento e profili che possano essere valorizzati attraverso un progetto tecnico chiaro e ambizioso. L’interesse per Belahyane si inserisce perfettamente in questa visione: si tratterebbe di un’operazione con potenziale tecnico ma anche economico, considerando il valore in prospettiva del giocatore.

Il Calciomercato Como, dunque, si conferma tra i più attivi in questa prima fase della sessione estiva. Dopo aver sorpreso tutti con una promozione che mancava da oltre vent’anni, la dirigenza non vuole lasciare nulla al caso. Con l’esperienza internazionale di Fabregas e un progetto strutturato, Como punta a costruire una squadra in grado di mantenere la categoria e, chissà, ambire a qualcosa in più.

Nelle prossime settimane si capirà se la trattativa per Belahyane potrà concretizzarsi. Molto dipenderà anche dalla Lazio e dalla volontà del giocatore stesso. Intanto, una cosa è certa: il nome di Reda Belahyane è destinato a restare caldo nelle prossime ore del Calciomercato Como.