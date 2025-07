Calciomercato Como, si intensificano i contatti con il Milan per Thiaw. Il difensore potrebbe far visita alle strutture del club

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione in Serie A. Il club lombardo ha intensificato i contatti per Malick Thiaw, difensore centrale di proprietà del Milan. A riportarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio, secondo cui il progetto lariano è considerato serio e concreto dal giocatore e dal suo entourage.

Classe 2001, Thiaw è un centrale tedesco di origini finlandesi, noto per la sua fisicità (194 cm), il senso della posizione e la capacità di impostare dal basso. Arrivato al Milan nel 2022 dallo Schalke 04, ha collezionato oltre 40 presenze in rossonero tra Serie A e competizioni europee, dimostrandosi un elemento di prospettiva. Tuttavia, complici alcuni infortuni e la concorrenza nel reparto, il suo minutaggio è diminuito nella stagione 2024/25.

Il Como vuole approfittare di questa situazione per proporgli un ruolo da protagonista. Le trattative tra la dirigenza lariana e l’entourage del giocatore si sono intensificate negli ultimi giorni. In agenda ci sarebbe anche una possibile visita di Thiaw alle strutture del club sul lago, segno tangibile del forte interesse.

Un elemento chiave nella trattativa potrebbe essere la presenza in panchina di Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Barcellona, Arsenal e Chelsea, oggi alla guida tecnica del Como dopo aver ottenuto il patentino UEFA Pro. Il prestigio e l’esperienza internazionale dell’allenatore spagnolo rappresentano un punto di forza per attrarre giovani talenti in cerca di rilancio e fiducia.

Il club lariano, sostenuto da una solida proprietà e da un piano di crescita ambizioso, punta a costruire una rosa competitiva per garantirsi la permanenza in Serie A. L’eventuale arrivo di Thiaw segnerebbe un colpo di rilievo sia tecnico che simbolico: un investimento su un giovane difensore con esperienza in un top club come il Milan.