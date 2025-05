Calciomercato Como, novità molto importanti su Cristante. Fumata bianca a breve? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Como, novità molto importanti per quanto concerne la trattativa per comprare il centrocampista Cristante

Il calciomercato Como si prepara con entusiasmo e determinazione alla prossima stagione in Serie A e comincia a muovere i primi passi sul mercato per costruire una squadra competitiva. Il club lariano, dopo la promozione, punta a rinforzare l’organico con innesti di esperienza e qualità, e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza spunta quello di Bryan Cristante, centrocampista della Roma (ex Milan) e della Nazionale italiana.

Secondo quanto riferito da Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, il Como avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del classe 1995. Si tratta di un profilo che risponde perfettamente alle esigenze del club: esperienza, affidabilità, intelligenza tattica e duttilità. Cristante, infatti, è un elemento fondamentale nello scacchiere della Roma e rappresenta un punto di riferimento anche per il commissario tecnico Luciano Spalletti, che spesso lo ha convocato e impiegato in azzurro.

Per ora si tratta soltanto di un sondaggio esplorativo, ma l’interesse del Como è concreto e testimonia la volontà della società di affrontare il ritorno in Serie A con serietà e ambizione. Il club lariano sta cercando di costruire una rosa in grado non solo di raggiungere la salvezza, ma anche di proporre un calcio competitivo e ambizioso, e nomi come quello di Cristante rispecchiano questa linea.

Resta da vedere quale sarà la posizione della Roma, che considera Cristante una pedina chiave nel progetto tecnico, non solo per il suo rendimento ma anche per il ruolo di equilibrio che garantisce in campo. Una sua partenza non sarà semplice da concretizzare, ma il Como osserva con attenzione e si prepara a valutare ogni spiraglio utile.

Con l’idea Cristante, il Como manda un messaggio chiaro: la società vuole continuare a stupire anche nella massima serie, puntando su giocatori di spessore per consolidare la propria presenza in Serie A.