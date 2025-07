Calciomercato: Cutrone verso la MLS? Il futuro dell’attaccante del Como diviso tra Stati Uniti e Serie A

Calciomercato: Cutrone, futuro in MLS? Il futuro del centravanti del Como è diviso tra Stati Uniti e Serie A. Le ultime

Il futuro di Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 e capitano del Como, potrebbe presto prendere una direzione internazionale. Dopo una stagione positiva in Serie B con la maglia lariana — 33 presenze, 7 gol e 5 assist — il centravanti italiano è stato proposto a diversi club della Major League Soccer (MLS), aprendo scenari interessanti per il prosieguo della sua carriera.

Cutrone, cresciuto nel settore giovanile del Milan e con esperienze in Premier League (Wolverhampton) e Liga (Valencia), è attualmente sotto contratto con il Como, club ambizioso guidato in panchina da Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea. Tuttavia, l’arrivo di nuovi rinforzi e le strategie di mercato del club lombardo potrebbero ridimensionare il suo ruolo nella rosa, spingendo il giocatore e il suo entourage a valutare nuove opportunità.

MLS nel mirino: New England, DC United e Sporting Kansas City

Secondo fonti vicine al mercato, il nome di Cutrone è stato segnalato a una delle agenzie attive nel panorama calcistico statunitense, con l’obiettivo di sondare il terreno per un possibile trasferimento nella MLS. Tra i club interessati figurano i New England Revolution e il DC United — entrambi militanti nella Eastern Conference — e lo Sporting Kansas City, squadra della Western Conference.

L’eventuale approdo negli Stati Uniti rappresenterebbe per Cutrone una nuova sfida professionale, in un campionato in costante crescita e sempre più attrattivo per i calciatori europei.

Pisa osserva: possibile ritorno in Serie A

Non solo estero. In Italia, il Pisa sta monitorando da vicino la situazione dell’attaccante comasco. Il club toscano, fresco di promozione in Serie A, è alla ricerca di profili esperti per affrontare al meglio la nuova stagione. Il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado, interpellato sul possibile interesse per Cutrone, ha preferito non sbilanciarsi, dichiarando di non voler commentare “cose che potrebbero avvenire”.

Con il mercato estivo in pieno fermento, il destino di Patrick Cutrone resta aperto: tra il fascino della MLS e la possibilità di un ritorno nella massima serie italiana, l’attaccante si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.