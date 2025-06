Calciomercato Como, pronti altri 100 milioni per l'estate. I lombardi vogliono fare le cose in grande! - Calcio News 24

Calciomercato Como: il progetto ambizioso dei lariani tra colpi milionari e sogni europei

Il calciomercato Como è diventato uno dei protagonisti più sorprendenti dell’estate italiana. Dopo il ritorno in Serie A, il club lariano ha dimostrato fin da subito di non volersi limitare a una semplice salvezza, ma di puntare in alto grazie a un progetto solido, ambizioso e fortemente sostenuto dalla proprietà indonesiana dei fratelli Hartono.

Il calciomercato Como ha aperto la sessione estiva con un vero colpo di teatro: l’acquisto del talento croato Martin Baturina, centrocampista classe 2003, inseguito anche da diversi top club europei. Ma questo è solo l’inizio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la proprietà sarebbe pronta a investire fino a 100 milioni di euro nel calciomercato Como, segnale chiaro di una volontà di affermarsi stabilmente ai vertici del calcio italiano.

Uno degli aspetti più affascinanti del calciomercato del Como è la strategia: non solo nomi altisonanti, ma profili giovani, con margine di crescita e grande esperienza internazionale. Tra gli obiettivi principali figura Abde Ezzalzouli, esterno offensivo del Betis Siviglia, considerato perfetto per il gioco dinamico di Cesc Fàbregas. Con il club spagnolo sono in corso anche altri dialoghi: Jesus Rodriguez e Rodrigo Riquelme (Atletico Madrid) sono nomi sul taccuino della dirigenza lariana.

Per il reparto offensivo, un nome emerso negli ultimi giorni è quello di Roberto Piccoli, reduce da una buona stagione al Cagliari. Tuttavia, la valutazione del club sardo – circa 15 milioni di euro – rappresenta un ostacolo, e il calciomercato Como potrebbe virare su alternative meno onerose.

Sul fronte uscite, resta da chiarire il futuro di Maximo Perrone e Nico Paz, entrambi legati al Manchester City. Il Como potrebbe decidere di esercitare l’opzione per prolungare il prestito di Perrone, mentre su Paz pesa l’interesse del Real Madrid, che vorrebbe riportarlo alla base.

Un altro elemento chiave del progetto è rappresentato dalla conferma di Cesc Fàbregas in panchina, nonostante le voci che lo davano vicino all’Inter. La sua permanenza ha confermato la stabilità del progetto tecnico e ha contribuito a convincere diversi giocatori a sposare la causa lariana.

Oltre agli investimenti sul campo, la società sta lavorando anche sul piano infrastrutturale: è stato recentemente presentato il progetto per un nuovo stadio da 15.000 posti, moderno e sostenibile, con l’obiettivo di completarlo entro il 2028.

Con una rosa già profondamente rinforzata, un allenatore carismatico e una proprietà pronta a spendere, il calciomercato Como si candida a essere uno dei più interessanti non solo in Italia, ma anche in Europa. L’obiettivo è chiaro: costruire un club capace di competere ai massimi livelli, non solo per salvarsi, ma per stupire.