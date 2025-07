Calciomercato Como, grandissimo colpo per Fabregas: completamente fatta per quel giocatore! - Calcio News 24

Calciomercato Como: colpo Nicolas Kühn, Fabregas accoglie un altro rinforzo di qualità. La situazione attuale

Il Calciomercato Como continua a sorprendere, confermando l’ambizione del club lariano di costruire una rosa all’altezza della seconda stagione in Serie A. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Roko Baturina e Jesus Rodriguez, e con Addai in arrivo dall’AZ Alkmaar, il Como piazza un altro colpo di grande spessore assicurandosi Nicolas Kühn dal Celtic.

L’esterno offensivo tedesco si trasferisce in Italia per una cifra che si aggira intorno ai 16,5 milioni di sterline (circa 19 milioni di euro), un investimento importante che dimostra quanto la società stia puntando forte su questa sessione di mercato. Kühn, classe 1999, è un profilo che piaceva a diversi club europei, ma è stato il Como a bruciare la concorrenza, portandolo nel progetto guidato da Cesc Fabregas.

Il giocatore arriva da una stagione brillante con la maglia del Celtic, in cui ha collezionato 51 presenze complessive tra campionato e coppe, mettendo a referto 21 gol e 15 assist. Numeri che certificano il suo impatto sul campo e la sua capacità di essere decisivo sia in fase realizzativa che nella costruzione del gioco offensivo.

Con questo innesto, il Calciomercato Como aggiunge un elemento di grande valore tecnico e atletico, in grado di fare la differenza nel nostro campionato. Fabregas avrà così un’arma in più per affrontare la sfida della Serie A, dove l’obiettivo sarà quello di mantenere la categoria con un’identità precisa e una proposta di gioco ambiziosa.

Il Como si conferma una delle società più attive e strategiche di questo mercato estivo, capace di muoversi in anticipo e con chiarezza di idee. L’arrivo di Kühn rappresenta non solo un colpo mediatico, ma anche una scelta funzionale al progetto tecnico in costruzione.

Il Calciomercato Como non sembra destinato a fermarsi qui: si attendono altri movimenti in entrata, soprattutto a centrocampo e in difesa, mentre parallelamente si lavora anche sul fronte delle uscite per sfoltire la rosa. L’obiettivo è chiaro: creare una squadra solida, competitiva e pronta per il salto di qualità definitivo.