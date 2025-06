Calciomercato Como, i lombardi per Gila fanno sul serio. Ecco l'offerta lanciata alla Lazio - Calcio News 24

Calciomercato Como: 20 milioni per Gila, ma la Lazio dice no. Nuovo assalto della squadra lombarda. Le ultime novità

Il calciomercato Como continua a sorprendere con ambizioni da grande. Dopo la promozione in Serie A, il club lariano ha messo nel mirino profili di spessore, puntando anche su giocatori già affermati nel campionato italiano. Tra questi, spicca il nome di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, diventato rapidamente uno dei punti fermi della squadra biancoceleste sotto la guida di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Como avrebbe presentato un’offerta importante per il centrale: ben 20 milioni di euro sul piatto, con l’obiettivo di strappare Gila a Formello e inserirlo come pilastro difensivo nel nuovo progetto tecnico. Una mossa ambiziosa che testimonia la volontà del club lombardo di non limitarsi a una semplice salvezza, ma di costruire una squadra competitiva già dal primo anno nella massima serie.

Tuttavia, la risposta della Lazio è stata netta: no secco, senza margini di trattativa. Il club capitolino considera Gila un elemento fondamentale per il futuro, non solo per il valore tecnico, ma anche per la continuità tattica offerta al fianco di Romagnoli. Sarri ha chiaramente espresso la volontà di ripartire dalla coppia centrale che ha dato solidità alla squadra nella scorsa stagione.

Il rifiuto dell’offerta del calciomercato Como si spiega anche per ragioni economiche. Esiste infatti una clausola secondo cui il 50% di un’eventuale futura rivendita del difensore andrebbe al Real Madrid, ex club del giocatore. Di conseguenza, la cifra proposta dal Como viene considerata insufficiente rispetto alla valutazione reale di Gila, che la Lazio stima intorno ai 40 milioni di euro.

A rendere più complesso il quadro, c’è la questione legata al rinnovo. Il contratto di Gila è in scadenza, e finora il giocatore non ha manifestato l’intenzione di prolungare. Nonostante ciò, la società biancoceleste resta fiduciosa di poterlo trattenere almeno per un’altra stagione.

Il calciomercato Como ha dunque subito una battuta d’arresto, ma resta vigile. Il club lombardo ha dimostrato di avere forza economica e visione chiara: il nome di Gila è stato solo il primo segnale di un’estate destinata a essere protagonista.