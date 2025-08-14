Calciomercato Como, i lariani puntano forte su Inaki Peña: obiettivo numero uno per la porta

Calciomercato Como, come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, i lombardi stanno puntando al portiere spagnolo

Il Como 1907, alla ricerca di un portiere affidabile per la prossima stagione, ha individuato in Inaki Peña, estremo difensore spagnolo classe 1999 cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il candidato ideale. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, il club lariano avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, confermando la volontà di puntare sul giovane iberico come titolare.

Il profilo di Peña, noto per i riflessi pronti e la sicurezza tra i pali, rappresenta per i nerazzurri lombardi un investimento di prospettiva, ma anche una scelta immediata per garantire affidabilità tra i pali. L’ex portiere del Barcellona B ha già avuto esperienze professionistiche in Spagna e sta cercando un’occasione per consolidarsi in un campionato competitivo come quello italiano.

Oltre a Peña, il Como valuta anche altri nomi per la porta, senza però abbandonare la pista principale. La strategia del club e di Cesc Fàbregas, ex centrocampista spagnolo di grande esperienza internazionale, è chiara: costruire una rosa competitiva con un mix di giovani talenti e giocatori di prestigio come Álvaro Morata, attaccante di caratura mondiale. La presenza di Fàbregas, in particolare, offre un riferimento tecnico e mentale per la squadra, mentre Morata garantisce esperienza e gol in attacco.

Il tecnico Cesc Fabregas, alla guida dei lariani, ha sottolineato l’importanza di un portiere di qualità per la solidità difensiva. La scelta di Peña risponde esattamente a queste esigenze, con la società pronta a muoversi rapidamente per chiudere l’operazione.

Il mercato estivo del Como sembra quindi orientato verso una strategia chiara: puntare su giocatori con esperienza internazionale e su giovani talenti pronti a emergere. L’ufficialità di eventuali accordi per Inaki Peña potrebbe arrivare nelle prossime settimane, definendo così il primo tassello della porta per la stagione che verrà.