Calciomercato Como: obiettivo Laporte per la difesa di Fabregas. Il centrale spagnolo vuole tornare in Europa dopo l’esperienza all’Al-Nass

Il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo aver sbalordito la Serie A con il colpo Alvaro Morata, continua a operare sul mercato in grande stile, sognando un altro nome di caratura internazionale. La neopromossa squadra lariana, guidata dalle ambizioni di Cesc Fàbregas, sta infatti lavorando per portare sulle rive del lago un difensore di primissimo livello: Aymeric Laporte.

Il centrale spagnolo, ex colonna del Manchester City di Guardiola, è pronto a concludere la sua breve parentesi in Arabia Saudita con l’Al-Nassr e ha espresso il chiaro desiderio di rientrare nel calcio europeo per competere di nuovo ai massimi livelli. Cogliendo l’opportunità, il Como si è mosso con decisione, mettendo sul piatto un contratto triennaleper convincere il giocatore a diventare il nuovo leader della difesa. L’operazione, come riportato da Sky Sport, sarebbe un’ulteriore, clamorosa dimostrazione della forza del progetto lombardo.

Tuttavia, la strada per arrivare a Laporte non è priva di ostacoli. Sulle tracce del difensore, infatti, si è mosso con forza anche l’Athletic Club, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. L’ipotesi di un romantico ritorno a Bilbao, dove è cresciuto e si è affermato, rappresenta una tentazione molto forte per il giocatore, che si trova ora di fronte a un bivio: abbracciare un nuovo ed entusiasmante progetto in Italia o tornare alle proprie radici.

Il potenziale arrivo di Laporte a Como sarebbe l’ennesimo tassello di una vera e propria rivoluzione. Sarebbe il tredicesimo acquisto di un’estate scoppiettante e, dato ancora più significativo, il quinto acquisto spagnolo, a testimonianza di una chiara identità tecnica e culturale che Fàbregas sta imprimendo alla squadra. Indipendentemente da come si concluderà la trattativa, la sola intenzione di puntare a un profilo di questo calibro è un messaggio inequivocabile a tutta la Serie A: il Como non è qui per una semplice comparsata.