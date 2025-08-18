Calciomercato Como, Laporte fortemente nel mirino della squadra lombarda. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Como: Laporte nel mirino, pronto un contratto triennale

Il Calciomercato Como entra nel vivo con un nome di grande prestigio che potrebbe infiammare l’ambiente lariano: Aymeric Laporte. Il difensore centrale spagnolo, classe 1994, è attualmente legato all’Al Nassr da un contratto fino al 30 giugno 2026, ma starebbe trattando la risoluzione anticipata con il club saudita. Una scelta che potrebbe aprire le porte a un ritorno in Europa, dove diversi club stanno monitorando la situazione, tra cui proprio il Como.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Como avrebbe già pronta un’offerta triennale per convincere Laporte ad accettare la sfida della Serie A. L’obiettivo è quello di portare in rosa un profilo di altissimo livello, capace di alzare fin da subito la qualità e l’esperienza del reparto difensivo. Fabregas, che guida il progetto tecnico del club, avrebbe individuato proprio in Laporte il tassello mancante per costruire una retroguardia solida e competitiva in vista della prossima stagione.

Il Calciomercato Como si conferma dunque molto attivo, con un progetto ambizioso che guarda ai grandi nomi per consolidarsi nella massima serie. Laporte, dal canto suo, potrebbe essere attratto dall’idea di tornare a giocare in un campionato europeo competitivo e in un ambiente stimolante, dove ritroverebbe anche una guida tecnica come Fabregas, con cui condivide la mentalità vincente e un background internazionale.

La carriera di Aymeric Laporte parla da sola. Cresciuto nell’Athletic Club, ha debuttato con la seconda squadra per poi imporsi come titolare nella formazione basca, collezionando 222 presenze e 10 gol. Successivamente, è passato al Manchester City, dove ha vinto tutto: sei Premier League, una Champions League, due FA Cup, quattro Carabao Cup e due Community Shield, totalizzando 180 presenze e 12 reti. Con l’Al Nassr, club saudita in cui milita attualmente, ha giocato 69 partite e segnato 9 gol. Con la nazionale spagnola, ha vinto un Europeo e una Nations League.

Nonostante l’interesse anche da parte dell’Athletic Club per un suo ritorno, il Calciomercato Como resta più che mai attento e attivo. L’obiettivo è chiaro: chiudere un colpo da sogno che porterebbe sul lago un campione dal curriculum straordinario, pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera in Italia.