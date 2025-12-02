Calciomercato Como, Nico Paz e quello che sarà il suo futuro. Sentite cosa ha detto la società!

Calciomercato Como: Ludi chiarisce le strategie e il futuro del club. La situazione non lascia dubbi

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha fatto il punto sul progetto sportivo del club e sulle strategie di mercato, intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva. In un periodo di indiscrezioni e voci sul futuro dei giovani talenti, Ludi ha voluto chiarire la posizione della società, sottolineando la volontà di crescere senza stravolgere la rosa.

Uno dei temi principali è stato il futuro di Nico Paz, il trequartista argentino classe 2004 che lo scorso anno ha attirato l’interesse dell’Inter. Ludi ha commentato le speculazioni che vedrebbero Paz pronto a tornare al Real Madrid: «Non sappiamo cosa fare se non offrire quello che offriamo: qualità di gioco e un ambiente ideale per crescere. Io penso che stia benissimo qua», ha dichiarato il dirigente, evidenziando come il giovane si sia integrato perfettamente nel gruppo e stia vivendo un percorso di crescita importante all’interno della squadra.

Riguardo al mercato, Ludi ha precisato che il club non ha in programma grandi colpi. «Ci si aspetta sempre che investiamo tantissimo, ma nelle precedenti tre sessioni abbiamo lavorato a una ristrutturazione tecnica che pensiamo di aver completato. Faremo qualche aggiustamento, ma nulla di trascendentale», ha spiegato. Le parole del dirigente delineano una strategia chiara: intervenire solo dove necessario, senza sconvolgere l’equilibrio della squadra, puntando su continuità e sviluppo dei giovani talenti.

Il Calciomercato Como sarà quindi caratterizzato da operazioni mirate, finalizzate a consolidare una rosa già competitiva. Ludi ha voluto rimarcare che l’obiettivo del club resta la crescita sostenibile, la valorizzazione dei giocatori e la creazione di un ambiente favorevole per giovani come Paz, con la prospettiva di confermare il Como come punto di riferimento per lo sviluppo di talenti nel panorama calcistico italiano.

