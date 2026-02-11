Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A

Calciomercato Como, il direttore sportivo Carlalberto Ludi è uscito allo scoperto per parlare della trattativa sfumata per questo giovane calciatore

Nel calcio, le “sliding doors” possono cambiare il destino di una stagione. È il caso di Antonio Vergara, il nuovo gioiello di casa Napoli che sta incantando la Serie A. Mentre il classe 2003 si prende la scena con gol e assist pesanti, emerge un interessante retroscena di mercato raccontato da Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, club che ha provato con insistenza a strappare il talento ai partenopei.

Il retroscena: “Manna è stato onesto, lo volevamo a titolo definitivo”

Ludi ha svelato come il Como, società sempre attenta ai giovani emergenti, avesse messo nel mirino Vergara già dalla scorsa stagione, tornando alla carica nel mercato di luglio. “Giovanni Manna è stato molto onesto nel dirci che voleva farlo crescere nel Napoli“, ha spiegato il dirigente lariano. L’intenzione del Como non era un semplice prestito, ma un investimento importante: “Volevamo prenderlo a titolo definitivo, perché noi lavoriamo così“. Un affare bloccato sul nascere dalla lungimiranza di Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, che ha intravisto nel ragazzo le stimmate del protagonista.

La consacrazione tra Chelsea e Fiorentina

La scelta di trattenerlo ha pagato. In un momento delicato per la squadra, segnato dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea, Vergara è emerso come leader tecnico ed emotivo. Proprio nella notte europea contro i Blues ha trovato il suo primo sigillo in azzurro, una gioia personale in una serata amara. Ma è in campionato che il trequartista ha fatto la differenza: schierato titolare da Antonio Conte Vergara ha risposto presente contro la Fiorentina, firmando gol e assist decisivi per la vittoria.

“La maglia non pesa”: cuore napoletano

A 23 anni, Vergara dimostra una maturità sorprendente, raccontata ai microfoni di Radio CRC. Alla domanda sulla pressione di indossare la maglia della propria città, il giocatore ha risposto con parole da veterano: “Non sento il peso della maglia azzurra, perché è come se ogni volta che la indosso, la indossassero con me altre migliaia di persone: il peso si divide“. Vivendo lo spogliatoio come una “scuola” per apprendere dai campioni, Vergara si gode il momento: dall’esultanza incredula in Champions all’abbraccio con i tifosi contro la viola. Il Napoli ha trovato il suo nuovo profeta in patria.