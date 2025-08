Calciomercato Como: intesa con il Milan per Morata. I dettagli sull’affare che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni

Un significativo sviluppo nel calciomercato rossonero sta prendendo forma: il Milan ha raggiunto un accordo preliminare con il Como per la cessione definitiva dell’attaccante Alvaro Morata. L’operazione, che si aggira intorno ai 9 milioni di euro, segna un potenziale addio per il giocatore spagnolo, arrivato al Milan nell’estate del 2024 e attualmente in prestito al Galatasaray da febbraio 2025. La notizia è stata riportata dal noto esperto di mercato Daniele Longo, una fonte sempre affidabile per le dinamiche interne del calcio italiano.

L’intesa tra Milan e Como rappresenta un passo importante, ma l’ufficialità dipende ancora da un fattore cruciale: l’ultimo ok del Galatasaray. Il club turco, infatti, detiene il prestito del giocatore e la sua approvazione è indispensabile per sbloccare il trasferimento. La situazione di Morata è stata complessa fin dal suo arrivo a Milano. Nonostante le aspettative iniziali, il suo rendimento non ha convinto pienamente la dirigenza rossonera, spingendo il club a considerare diverse opzioni per il suo futuro. La scelta di mandarlo in prestito al Galatasaray a metà della stagione 2024/2025 era già un chiaro segnale della volontà del Milan di alleggerire il monte ingaggi e valutare alternative per il reparto offensivo.

L’arrivo di un nuovo direttore sportivo come Igli Tare e di un nuovo allenatore del calibro di Massimiliano Allegri al Milan ha inevitabilmente ridefinito le strategie di mercato. Tare, con la sua profonda conoscenza del calcio e la sua abilità nel costruire rose competitive, sta lavorando per plasmare una squadra che risponda alle esigenze tattiche di Allegri. Quest’ultimo, tornato sulla panchina rossonera, è noto per la sua pragmatica visione del gioco e la sua capacità di ottenere il massimo dai suoi giocatori. La possibile partenza di Morata si inserisce in questo contesto di rinnovamento e rifondazione. I 9 milioni di euro incassati dalla cessione di Morata potrebbero essere reinvestiti dal Milan per acquisire un profilo più adatto alle idee di Allegri o per rinforzare altri reparti che necessitano di maggiore qualità e profondità.

Il Como, dal canto suo, sta dimostrando ambizione e solidità finanziaria. L’acquisizione di un attaccante del calibro di Morata, seppur con un passato recente non brillante, rappresenterebbe un colpo significativo per una squadra che punta a consolidarsi o a fare il salto di qualità. La trattativa è un chiaro segnale delle intenzioni del club lombardo di investire su giocatori con esperienza e un curriculum di alto livello. Tutti gli occhi sono ora puntati su Istanbul, dove si attende la decisione finale del Galatasaray. Se il club turco darà il suo benestare, l’affare Morata-Como diventerà una delle prime e più significative operazioni del calciomercato estivo 2025 per il Milan di Tare e Allegri. Questa cessione permetterebbe al Milan di proseguire con la propria pianificazione strategica, liberando risorse economiche e un posto nella rosa per nuovi innesti. Sarà interessante vedere come Tare e Allegri utilizzeranno questi fondi per costruire il Milan del futuro.