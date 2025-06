Calciomercato Como, un doppio affare quello dei lombardi. Le cifre per Morata e Thiaw sono da capogiro! - Calcio News 24

Calciomercato Como: affare clamoroso con il Milan per Thiaw e Morata, operazione da oltre 40 milioni. Le novità

Il Calciomercato Como infiamma l’estate con un doppio colpo sensazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club lariano avrebbe definito un’operazione da oltre 40 milioni di euro con il Milan per assicurarsi due profili di assoluto livello: Malick Thiaw e Álvaro Morata.

tifosi calciomercato como

Il progetto ambizioso del calciomercato Como, reduce da una bella salvezza in Serie A e sostenuto dalla proprietà straniera, comincia a prendere forma anche dal punto di vista tecnico. L’attaccante spagnolo Morata avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento, ma resta da convincere il Galatasaray a liberarlo anzitempo. Il Milan lo aveva infatti ceduto in prestito annuale al club turco con opzione di riscatto. Per sbloccare la situazione, i rossoneri sarebbero disposti a rinunciare alla parte di compenso relativa ai mesi già giocati dal centravanti a Istanbul. Dall’accordo con il calciomercato Como, il Milan potrebbe incassare circa 16,5 milioni di euro per Morata.

Thiaw calciomercato como milan

A questo si aggiunge l’interesse concreto per Malick Thiaw, difensore centrale tedesco, anche lui pronto a vestire la maglia del Como nella prossima stagione. L’operazione complessiva rappresenterebbe un investimento importante per la società neopromossa, segno evidente che il Calciomercato Como vuole essere da protagonista, non solo per salvarsi, ma per stupire.

Nel frattempo, il Milan continua la sua campagna di cessioni milionarie: tra la vendita di Reijnders al Manchester City (fino a 72 milioni con i bonus), il riscatto di Kalulu da parte della Juventus (14 milioni), il passaggio di Pellegrino al Boca Juniors (3,5 milioni) e l’imminente trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal (altri 25 milioni in arrivo), i rossoneri potrebbero incassare oltre 141 milioni di euro.

In questo contesto di grandi manovre, il Calciomercato Como si inserisce con ambizione e concretezza, portando avanti trattative di livello internazionale e dimostrando che la Serie A ha una nuova, agguerrita protagonista.