Calciomercato Como, clamoroso gesto di Fabregas per portare Morata. Spunta fuori quel retroscena - Calcio News 24

Calciomercato Como: Fabregas sogna Morata per il grande salto. Spunta una telefonata tra l’allenatore e l’attaccante

Il Calciomercato Como si preannuncia infuocato. Il prossimo 10 luglio la squadra inizierà il ritiro precampionato agli ordini di Cesc Fabregas, ma mentre il tecnico prepara il lavoro sul campo per la stagione 2025-26, la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la rosa. Dopo il colpo Martin Baturina, il Como non vuole fermarsi e punta sempre più in alto. L’ambizione è chiara: migliorare nettamente il decimo posto conquistato nella scorsa Serie A e sognare l’Europa.

In questo contesto si inserisce un nome che ha immediatamente acceso l’entusiasmo della tifoseria lariana: Álvaro Morata. Il bomber spagnolo, oggi 32enne, è reduce da un prestito vincente al Galatasaray, dove ha conquistato Coppa di Turchia e Scudetto. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose come quelle di Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atlético Madrid e Milan, e ha alzato al cielo anche l’Europeo con la Spagna.

Secondo indiscrezioni, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un contatto diretto tra Fabregas e Morata, una chiacchierata che potrebbe andare oltre l’amicizia nata ai tempi del Chelsea. L’allenatore del calciomercato Como ha bisogno di un attaccante di razza, in grado di garantire gol e leadership, e l’ex Milan rappresenta un profilo ideale per dare credibilità a un progetto ambizioso.

Tuttavia, il Calciomercato Como dovrà superare alcuni ostacoli per rendere possibile il colpo Morata. Il giocatore è attualmente in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026, ma il Milan, che detiene i diritti sul cartellino, dovrebbe prima liberarlo o trovare un accordo con il club turco. Si parla di una valutazione compresa tra 15 e 18 milioni di euro, cifra importante ma non impossibile per la nuova proprietà comasca, decisa a investire per costruire una squadra da Europa.

In attesa di sviluppi ufficiali, l’idea Morata rappresenta il simbolo di un Calciomercato Como ambizioso, pronto a stupire tutti. Con l’arrivo di Fabregas in panchina e colpi mirati in entrata, il calciomercato Como non vuole essere una semplice comparsa in Serie A, ma un progetto credibile e affascinante. E con un attaccante come Morata, sognare non è più un’illusione.