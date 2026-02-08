Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino

Calciomercato Como: la decisione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa accadrà in estate per l’argentino

Le porte del Santiago Bernabéu sono pronte a spalancarsi nuovamente per uno dei figli prediletti de “La Fábrica”. La notizia che i tifosi Blancos aspettavano è arrivata: Nico Paz tornerà al Real Madrid. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che attraverso i suoi canali social ha dipinto un quadro chiarissimo della situazione: il matrimonio tra il talento argentino e il club più titolato al mondo è destinato a ricomporsi in vista della prossima stagione sportiva.

La felicità del giocatore: “Molto felice”

Secondo quanto riportato, la reazione del ragazzo alla notizia del rientro è stata di pura gioia. Nico Paz si è detto “molto felice” della prospettiva di tornare a vestire la Camiseta Blanca. Il trequartista classe 2004 ha sempre considerato Madrid come casa sua. Dopo aver accumulato esperienza e minuti preziosi lontano da Valdebebas, Paz sente di essere maturato a sufficienza per raccogliere la sfida più grande: imporsi nel centrocampo delle Merengues.

Il piano del club: Arbeloa ci conta

La decisione non è unilaterale, ma parte da una precisa strategia della dirigenza madrilena. Il Real Madrid ha comunicato di contare su di lui per la prossima stagione. Non si tratterà, dunque, di un rientro per poi essere girato nuovamente in prestito, ma di un’integrazione a pieno titolo nella prima squadra. Questa scelta porta l’avallo tecnico di Arbeloa.

Una strategia consolidata

Il ritorno di Nico Paz ricalca la filosofia recente del Real Madrid: lasciar partire i propri talenti per farli “fare le ossa” (come accaduto in passato con Carvajal o più recentemente con Brahim Diaz) per poi riportarli alla base pronti per i grandi palcoscenici. Per il giovane argentino il ritorno a casa rappresenta la chiusura del cerchio e l’inizio della vera scalata verso la gloria.