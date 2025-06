Calciomercato Como, i lombardi non si fermano qui! Nel mirino anche quel grande giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Como: occhi su Addai e trattativa in corso per Jesùs Rodriguez. Le novità in casa lombarda

Il Calciomercato Como inizia a prendere forma con movimenti interessanti sul fronte offensivo. La società lariana, alla sua seconda presenza in Serie A, è attivissima nel sondare giovani talenti di prospettiva per costruire una rosa competitiva, ambiziosa e in linea con il progetto tecnico guidato da Cesc Fàbregas.

Tra i primi nomi finiti sul taccuino del calciomercato Como c’è quello di Jayden Addai, esterno offensivo destro classe 2005 di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il talento olandese ha attirato l’attenzione del club lombardo per le sue qualità tecniche e il potenziale di crescita. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, i primi contatti sono già stati avviati, anche se l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice. La concorrenza per Addai è infatti numerosa, con diversi club europei che hanno messo gli occhi su di lui, rendendo la trattativa complessa.

Parallelamente, il Calciomercato Como sta lavorando con decisione su un altro fronte: quello che porta a Jesùs Rodriguez, ala sinistra in forza al Betis Siviglia. In questo caso, la trattativa appare in una fase più avanzata. Le parti si stanno avvicinando sensibilmente, e il giocatore avrebbe già avuto un colloquio diretto con Fàbregas, che gli ha illustrato in prima persona il progetto tecnico pensato per lui all’interno della squadra.

L’esterno spagnolo sembra attratto dall’idea di essere protagonista nel nuovo Como targato Serie A, ma resta da ottenere il via libera definitivo da parte del Betis. La dirigenza lariana attende sviluppi a breve e, in caso di risposta negativa, è pronta a valutare alternative già identificate in altri mercati.

Il Calciomercato Como dunque è in fermento: la volontà della proprietà e dello staff tecnico è quella di costruire una squadra giovane, dinamica e adatta allo stile di gioco moderno. Addai e Rodriguez rappresentano due obiettivi concreti e coerenti con questa visione, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti aggiornamenti.