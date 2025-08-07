Calciomercato Como: rifiutata offerta da 40 milioni per Nico Paz. Il talento argentino secondo la società lariana ha una valutazione di 70 milioni

Il Como si dimostra una società ambiziosa e determinata a mantenere i suoi talenti. A testimonianza di ciò, il club lariano ha recentemente rifiutato un’offerta monstre da 40 milioni di euro proveniente dal Tottenham per il giovane gioiello Nico Paz. Una mossa che sottolinea la ferma volontà del Como di non cedere i propri pezzi pregiati a cuor leggero, soprattutto dopo la promozione in Serie A.

Secondo fonti vicine alla società, la valutazione del club italiano per il fantasista argentino è di ben 70 milioni di euro. Una cifra che fa capire l’enorme potenziale che il Como vede in Nico Paz, considerato un elemento chiave per il futuro della squadra. L’offerta del Tottenham, seppur molto alta, non è stata ritenuta sufficiente per avviare una trattativa.

Pochi mesi fa, il nome di Nico Paz era stato accostato anche all’Inter. I nerazzurri avevano mostrato un timido interesse per il giocatore, ma le voci si sono affievolite con il passare del tempo. Al momento, l’Inter ha spostato il proprio focus su altri obiettivi di mercato, lasciando al Como la possibilità di blindare il proprio talento.

La decisione del Como di respingere l’assalto del Tottenham non è solo un segnale di forza economica, ma anche una dichiarazione d’intenti. La società vuole costruire una squadra competitiva per la Serie A e intende farlo trattenendo i suoi migliori giocatori. Nico Paz, con la sua classe e le sue abilità, è il simbolo di questo progetto. La richiesta di 70 milioni di euro è un chiaro messaggio a tutti i club interessati: per strappare il giocatore al Como servirà un’offerta irrinunciabile.