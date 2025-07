Calciomercato Como, avanti tutta per Davinson Sanchez! La difesa lombarda si sta rinforzando - Calcio News 24

Calciomercato Como: nessun problema nella trattativa per Davinson Sanchez. La situazione

Il Calciomercato Como continua a tenere banco con il nome di Davinson Sanchez, difensore colombiano attualmente in forza al Galatasaray. Nelle ultime ore erano emerse voci su presunte complicazioni nella trattativa tra il club lariano e la società turca, ma il Como ha prontamente smentito ogni ipotesi di frizione, ribadendo che non ci sono irregolarità e che i contatti con il Galatasaray proseguono in maniera lineare e professionale.

Secondo quanto riportato da La Provincia, le indiscrezioni parlavano di presunti ostacoli burocratici o contrattuali, ma fonti vicine al Como hanno definito tali ricostruzioni come «speculazioni prive di fondamento». Al momento, infatti, nessun accordo ufficiale è stato formalizzato, ma il club rimane pienamente in corsa per aggiudicarsi il cartellino del centrale colombiano.

Il Calciomercato Como punta con decisione sull’ex difensore di Ajax e Tottenham, profilo individuato come ideale per rafforzare un reparto arretrato che ha già dimostrato buone cose nell’ultima stagione. Davinson Sanchez, classe 1996, è nel pieno della maturità calcistica e rappresenterebbe un investimento importante non solo in termini tecnici, ma anche di leadership ed esperienza internazionale, elementi preziosi per una squadra ambiziosa come quella guidata da Cesc Fabregas.

La proposta formulata dal direttore sportivo Carlalberto Ludi è chiara: 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus legati a risultati individuali e collettivi. Un’offerta concreta, che evidenzia le intenzioni serie del club lariano sul fronte del mercato.

Mentre il Calciomercato Como procede a ritmo sostenuto, la squadra è concentrata sul campo in vista del debutto nella Como Cup. Dopo un buon test contro il Lille, il club vuole presentarsi ai nastri di partenza della Serie A con una rosa solida, competitiva e ricca di soluzioni.

L’operazione Davinson Sanchez rappresenta un tassello chiave nella costruzione di una squadra capace di imporsi anche contro avversarie di rango superiore. Il Como, nel silenzio e lontano dai riflettori delle big, continua a lavorare con metodo e ambizione per costruire un progetto duraturo.