Calciomercato Como: lariani scatenati. Spunta un nome altisonante per la difesa, ecco a chi punta la squadra allenata da Fabregas

Il calciomercato Como continua a lavorare per costruire una rosa competitiva per la Serie A e, dopo aver definito i primi colpi, concentra ora le sue attenzioni sul reparto difensivo. La dirigenza lariana, in pieno accordo con il tecnico Cesc Fàbregas, ha individuato nella ricerca di un difensore centrale di esperienza e caratura internazionale la priorità assoluta per puntellare la squadra. L’obiettivo è aggiungere un leader capace di guidare la retroguardia e di adattarsi rapidamente alle sfide del massimo campionato italiano.

In quest’ottica, sono due i profili principali finiti sulla shortlist del club. Secondo Fabrizio Romano primo nome, e forse il più altisonante, è quello di Davinson Sánchez. Il difensore colombiano, attualmente in forza al Galatasaray, rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta per il Como. Con un passato importante nel Tottenham in Premier League e una notevole esperienza in Champions League, Sánchez garantirebbe quella fisicità, velocità e abitudine a giocare a grandi livelli che Fàbregas sta cercando. Si tratta di una pista ambiziosa, che testimonia la volontà della proprietà di investire in giocatori pronti e affermati.

L’alternativa porta in Spagna, più precisamente al Celta Vigo, dove gioca Carl Starfelt. Anche il difensore svedese è un profilo che piace molto per la sua solidità e affidabilità. Ex colonna del Celtic, con cui ha vinto diversi titoli in Scozia, Starfelt si è messo in luce anche ne La Liga, dimostrando di essere un marcatore roccioso e abile nel gioco aereo. Meno esplosivo di Sánchez, lo svedese porterebbe in dote una grande disciplina tattica e concentrazione, caratteristiche altrettanto preziose per un reparto che deve trovare il giusto equilibrio.

Al momento si tratta di opzioni al vaglio, con il Como che sta valutando attentamente i costi e la fattibilità di entrambe le operazioni. La scelta tra Sánchez e Starfelt, o l’eventuale virata su un terzo profilo, dipenderà dalle opportunità che il mercato offrirà, ma la direzione è chiara: il Como vuole un leader difensivo d’esperienza per sognare in grande in Serie A.