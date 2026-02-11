Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz: ecco di chi si tratta

La strategia dei top club europei è cambiata radicalmente: basta spese folli per difensori già affermati, il vero obiettivo è anticipare la concorrenza e scovare i campioni di domani prima che il loro valore diventi inaccessibile. In questo scenario di caccia al talento, il nome che sta scalando le gerarchie dei direttori sportivi di mezza Europa è quello di Kacper Potulski, imponente difensore centrale polacco in forza al Mainz.

Classe 2007, cresciuto nel vivaio del Lechia Gdansk e passato poi per il Legia Varsavia, Potulski è approdato in Germania nell’estate del 2023, bruciando le tappe con una rapidità impressionante. Dopo aver dominato a livello giovanile grazie a una struttura fisica imponente e un’ottima abilità nel gioco aereo, il ragazzo è diventato il più giovane polacco a esordire in Bundesliga, seppur nella sfortunata sconfitta contro il Friburgo. In questa stagione, tra campionato e Conference League, ha già collezionato 18 presenze condite da un gol e un assist. Ma sono i dati difensivi a spaventare: 4.9 duelli vinti a partita e una media di 8.7 recuperi ogni 90 minuti certificano una maturità fuori dal comune.

Numeri che hanno scatenato un’asta internazionale. Secondo Sky Sport DE, la Serie A è in prima fila: l’Inter, sempre attenta ai parametri giovani, il Milan, alla ricerca di un pilastro difensivo per il futuro, e l’ambizioso Como hanno già chiesto informazioni. I Nerazzurri e i Rossoneri dovranno però guardarsi le spalle dalla Premier League. Il Chelsea ha pronto un piano che prevede il passaggio intermedio allo Strasburgo, mentre Brighton e Brentford restano alla finestra. Il Mainz, forte di un contratto fino al 30 giugno 2028, si prepara a scatenare un’asta al rialzo per il suo gioiello.