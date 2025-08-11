Calciomercato Como, sondaggio del Siviglia per Cutrone: possibile partenza in estate per l’ex Milan?

Calciomercato Como, i lariani potrebbero sacrificare il proprio centravanti? Dalla Spagna arriva un sondaggio

Nuovi sviluppi in casa Como sul fronte mercato. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Siviglia avrebbe effettuato un sondaggio per Patrick Cutrone, attaccante classe 1998, reduce da una stagione importante in Serie A con la maglia lariana. L’ex Milan è attualmente uno dei punti di riferimento offensivi della squadra di Cesc Fàbregas, ma l’interesse proveniente dalla Liga potrebbe aprire a scenari di mercato interessanti in questa sessione estiva.

Al momento si tratta di un semplice sondaggio esplorativo da parte del club andaluso, senza che sia stata presentata un’offerta ufficiale. Il Como, che ha concluso un campionato positivo centrando la salvezza con ampio margine, non ha necessità di cedere, ma resta vigile davanti a eventuali proposte importanti, soprattutto per calciatori in scadenza di contratto o appetiti all’estero.

Cutrone, cresciuto nel settore giovanile del Milan e approdato a Como nel 2022, ha accumulato esperienza anche all’estero, vestendo in passato le maglie di Wolverhampton, Valencia e Empoli. Nell’ultima stagione in Serie A ha collezionato un buon numero di presenze, fornendo gol e assist preziosi per il progetto tecnico di Fàbregas.

Dal punto di vista tattico, la sua duttilità – può giocare sia come prima punta che in coppia con un altro attaccante – rappresenta un valore aggiunto. Proprio questa caratteristica piace al Siviglia, il quale come riporta Gianluca Di Marzio su X, che cerca un profilo capace di adattarsi a più moduli e che possa garantire profondità alla rosa in vista della prossima stagione di Liga.

Il Como, però, valuta con attenzione ogni possibile mossa: la cessione di un giocatore importante come Cutrone comporterebbe inevitabilmente la necessità di trovare un sostituto all’altezza. Non è escluso che, qualora il club ricevesse un’offerta adeguata, si possa avviare una trattativa vera e propria.

Per il momento, la situazione resta ferma alla fase esplorativa, ma il futuro di Cutrone potrebbe diventare uno dei temi caldi del calciomercato estivo del Como, con l’attenzione di diversi club stranieri pronta a riaccendersi nelle prossime settimane.