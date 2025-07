Calciomercato Como: Thiaw ha rifiutato. No a questa ricca offerta. Il futuro del difensore del Milan resta estremamente incerto

Colpo di scena nel calciomercato del Milan. Il futuro di Malick Thiaw torna in discussione dopo il suo clamoroso rifiuto alla ricca offerta presentata dal Como. Il club lariano, neopromosso in Serie A e molto ambizioso, aveva individuato nel difensore tedesco il pilastro per la propria retroguardia, ma ha dovuto incassare il “no” del giocatore, bloccando un’operazione che avrebbe portato nelle casse rossonere una cifra importante.

I dettagli della maxi-offerta rifiutata

L’offerta del Como testimonia la serietà del progetto e la grande disponibilità economica. Per convincere Malick Thiaw, era stato messo sul piatto un contratto di primissimo livello, con un ingaggio che sfiorava i 4 milioni di euro netti a stagione. Parallelamente, era stata trovata un’intesa di massima con il Milan per il trasferimento del cartellino sulla base di circa 25 milioni di euro. Questa cifra avrebbe garantito al club rossonero una significativa plusvalenza, da reinvestire poi sul mercato. Il rifiuto di Thiaw, dunque, non solo cambia i piani del Como, ma anche le strategie del Milan, che ora dovrà valutare nuovamente la posizione del difensore.

Quale futuro per Thiaw? Rilancio o pista estera

Con il no al Como, la situazione di Thiaw resta aperta a ogni scenario. Da un lato, non è da escludere un possibile rilancio del club lariano, che potrebbe tentare di convincere il giocatore con un progetto tecnico ancora più centrale. Dall’altro, è molto più probabile che il difensore stia aspettando una chiamata dall’estero. La pista estera, in particolare dalla Premier League o dalla Bundesliga, potrebbe rappresentare la sua aspirazione principale. Il mercato attorno a Thiaw è quindi tutt’altro che chiuso: le prossime settimane saranno decisive per capire se il suo futuro sarà ancora al Milan o in un altro campionato.