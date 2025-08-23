Calciomercato Como: Tottenham pronto al rilancio per Nico Paz. Gli Spurs non si rassegnano e sono in procinto di formulare una nuova offerta

Nico Paz è diventato uno dei nomi più caldi del calciomercato e il suo talento sta attirando l’attenzione di mezza Europa. Il giocatore del Como, che ha mostrato un livello di gioco eccezionale, ha già ricevuto diverse offerte importanti durante l’estate, tra cui una in particolare che ha fatto molto rumore.

Il Tottenham, infatti, si era spinto fino a proporre 40 milioni di euro per l’argentino. Una cifra notevole, che avrebbe potuto far vacillare qualsiasi club, ma che il Como ha respinto senza esitazione. L’intenzione dei lariani è chiara: blindare il proprio gioiello e non privarsene a cuor leggero, specialmente dopo aver conquistato la promozione in Serie A.

Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club londinese non si è arreso e potrebbe tornare alla carica, pronto a rilanciare e ad alzare ulteriormente la sua offerta. Tuttavia, la risposta del Como rimane un’incognita. La società è consapevole del valore del giocatore e sta lavorando per un obiettivo ancora più ambizioso: eliminare le clausole di riacquisto che il Real Madrid si era riservato al momento della cessione.

Liberarsi da questo vincolo darebbe al Como il controllo totale sul futuro di Paz e permetterebbe di trattare da una posizione di forza, alzando ulteriormente la valutazione del giocatore. Nonostante il Tottenham sia pronto a offrire cifre astronomiche, la volontà del Como di trattenere il proprio talento è forte. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva per la massima serie, e Paz è considerato un tassello fondamentale per questo progetto.