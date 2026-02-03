Connect with us
Como News

Calciomercato Como, ufficiale l’arrivo del giovane talento Lahdo: il comunicato del club

Published

2 ore ago

on

By

lahdo como

Calciomercato Como, colpo in prospettiva per biancoblu: ufficiale l’arrivo del giovane talento Lahdo, i dettagli

Il Como annuncia con soddisfazione l’acquisto a titolo definitivo del diciottenne centrocampista svedese Adrian Lahdo, in arrivo dall’Hammarby IF e sotto contratto fino al 2031. Il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – “Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al 2031 del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF.

Nato nel 2007, Lahdo è un centrocampista svedese che è cresciuto nel club dell’Hammarby arrivando a firmare il primo contratto da professionista nel 2024. Nello stesso anno ha fatto il suo esordio in Allsvenskan, la prima divisione svedese.

Nel 2025 Adrian ha esordito a livello internazionale scendendo in campo due volte con la maglia all’Hammarby IF, in occasione delle qualificazioni della UEFA Conference League.

Il giovane centrocampista ha anche acquisito esperienza con la sua nazionale, rappresentando la Svezia nelle categorie Under 17,18 e 19.

Tutto il club dà il benvenuto ad Adrian in Bianco Blu!”.

