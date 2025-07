Calciomercato Como, chiuso un altro grande colpo per potenziare la squadra. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Como, chiuso un altro affare per la squadra lombarda. Ecco l’indiscrezione sugli azzurri

Il Calciomercato Como si conferma sempre molto dinamico, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti in entrata. Nelle ultime ore il club ha ufficializzato l’arrivo di Henrique Menke, giovane portiere brasiliano proveniente dall’Internacional e nazionale Under 20 del Brasile, come riportato da Sky Sport. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la fiducia del Como nel talento emergente.

Henrique Menke Lopes è nato il 12 gennaio 2007 a Balneário Camboriú, nello stato di Santa Catarina, Brasile. Cresciuto nel vivaio dell’Internacional, una delle società più prestigiose del calcio brasiliano, ha avuto modo di sviluppare le sue qualità fin da giovanissimo. L’Internacional è noto per la sua capacità di scoprire e valorizzare giovani talenti, e Menke si è fatto notare per la sua costanza e le sue doti tecniche tra i pali.

Nel 2022 e 2023 Henrique Menke ha militato nelle squadre giovanili Under-15 e Under-17 dell’Internacional, dove ha ricoperto il ruolo di portiere titolare. Le sue prestazioni lo hanno portato rapidamente a emergere come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, tanto da ricevere la convocazione per allenamenti con la prima squadra a gennaio 2024, in preparazione alla FAM Cup. Questo salto di qualità rappresenta un importante passo nella sua carriera, indicativo della fiducia che l’Internacional ripone nelle sue capacità.

L’acquisizione di Henrique Menke rappresenta un colpo strategico nel Calciomercato Como, che dimostra ancora una volta la volontà della società lariana di investire su giovani promettenti, con un occhio attento al futuro. Il prestito con diritto di riscatto consente al Como di valutare attentamente il giocatore e integrarlo gradualmente nel contesto della squadra, garantendo così un’ulteriore opzione di qualità tra i pali.

Con questa operazione, il Como continua a costruire una rosa competitiva e ricca di talento, pronta a dare il massimo nel prossimo campionato. Il Calciomercato Como mostra dunque un’intensa attività e grande attenzione ai giovani emergenti, confermando l’ambizione del club di crescere in modo solido e duraturo.