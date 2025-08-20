Calciomercato Como, occhi su Stankovic per rinforzare la porta. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Como: occhi su Stankovic, Fabregas cerca un nuovo portiere

Il Calciomercato Como entra nel vivo e uno degli obiettivi principali in questa fase è rinforzare il reparto portieri. La società lariana, sotto la guida di Cesc Fabregas, sta valutando diversi profili e tra quelli più seguiti c’è Filip Stankovic, estremo difensore classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e attualmente di proprietà del Venezia.

Nella scorsa stagione, Stankovic ha totalizzato 16 presenze in Serie A con la maglia del Venezia, mostrando buone qualità nonostante la retrocessione della squadra allenata da Di Francesco. Il portiere serbo ha già avuto esperienze significative anche alla Sampdoria, e il Calciomercato Como potrebbe offrirgli una nuova opportunità di crescita e rilancio nel massimo campionato italiano. Fabregas lo apprezza per la sua reattività e la maturità mostrata nonostante la giovane età. La trattativa, seppur ancora in fase esplorativa, potrebbe svilupparsi concretamente nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il Como ha superato il primo turno di Coppa Italia, e uno dei protagonisti della sfida è stato Lucas Da Cunha. Il centrocampista francese ha siglato la rete decisiva contro il Sudtirol e ha commentato così nel post-partita:

«Sono molto felice di aver segnato qui. Amo davvero questo stadio, e fare gol al Sinigaglia è qualcosa di speciale per me».

Il gol, arrivato al 42’ del primo tempo, ha sancito il terzo centro personale di Da Cunha con la maglia del Como e il ritorno al gol dopo 490 giorni. Un momento significativo che rafforza il legame del giocatore con la piazza e aumenta l’entusiasmo intorno alla squadra.

Nonostante la vittoria, Fabregas non ha nascosto una certa insoddisfazione per l’atteggiamento di alcuni subentrati durante la ripresa. Il tecnico spagnolo, protagonista assoluto del nuovo corso del Como, ha chiesto maggiore attenzione e intensità a tutta la rosa. «Il mister ci ha semplicemente detto di mantenere la nostra identità, correre sempre, mettere in difficoltà gli avversari, giocare bene, con coraggio e personalità», ha aggiunto Da Cunha.

Il Calciomercato Como, dunque, prosegue tra ambizioni e pragmatismo. Il club vuole completare la rosa con innesti mirati e Stankovic potrebbe essere uno dei tasselli giusti per alzare ulteriormente il livello della squadra.