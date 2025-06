Calciomercato Como, secondo colpo in arrivo? Vecino fortemente nel mirino dei lombardi - Calcio News 24

Calciomercato Como, possibile colpo in canna per il club lombardo. Fortemente nel mirino il centrocampista Vecino

Il calciomercato Como guarda con attenzione al mercato e in particolare a profili di esperienza e qualità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza lariana spicca quello di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano attualmente in forza alla Lazio. Il giocatore, che ha ancora molto da offrire in termini di rendimento e personalità, potrebbe rappresentare un innesto ideale per una squadra ambiziosa e determinata a consolidarsi nella massima serie.

Secondo le ultime indiscrezioni di CalcioComo.it, il Como avrebbe mostrato interesse concreto nei confronti del classe 1991, che nelle ultime stagioni ha messo in mostra la sua consueta affidabilità tra le fila biancocelesti. Tuttavia, il suo futuro nella Capitale resta incerto: al momento non è arrivata alcuna proposta ufficiale di rinnovo da parte della Lazio, e questo potrebbe aprire scenari interessanti sul mercato.

Vecino, che ha un passato importante anche con la maglia dell’Inter, è uno di quei giocatori in grado di garantire equilibrio, visione di gioco e presenza fisica in mezzo al campo. Doti che potrebbero fare molto comodo al Como, chiamato ad affrontare un campionato impegnativo contro avversari di altissimo livello. L’uruguaiano porterebbe non solo qualità tecniche, ma anche una preziosa dose di esperienza internazionale, maturata in Serie A e in competizioni europee.

Il progetto del Como, ambizioso e ben strutturato, potrebbe rivelarsi particolarmente attraente per Vecino, soprattutto se dovesse rendersi conto di non rientrare più nei piani a lungo termine della Lazio. La possibilità di diventare un punto di riferimento in una realtà in crescita, con un ruolo da protagonista garantito, rappresenterebbe un’opportunità allettante per il centrocampista.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, soprattutto se dalla Lazio non dovessero arrivare segnali chiari sul futuro del giocatore. Il Como, dal canto suo, resta vigile e pronto a muoversi qualora si aprisse uno spiraglio concreto per portare Vecino in Lombardia.

Il futuro del centrocampista uruguaiano resta dunque appeso a un filo: se il rinnovo con la Lazio non dovesse concretizzarsi, il Como potrebbe davvero diventare la sua prossima destinazione. Un colpo d’esperienza e sostanza che darebbe ulteriore spessore alla squadra lariana.