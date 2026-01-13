Calciomercato Cremonese: cambia il futuro del centrocampista dei grigiorossi! Svolta arrivata, notizia dell’ultim’ora sulla sua cessione

Calciomercato Cremonese: svolta per il futuro del centrocampista grigiorosso! È cambiato tutto nelle ultime ore, ecco dove si trasferisce

Lo Spezia batte un colpo importantissimo per il proprio centrocampo e regala alla piazza un rinforzo di categoria superiore. La trattativa per portare in Liguria Mattia Valoti è giunta alla fumata bianca definitiva: è fatta. A confermare la chiusura dell’affare è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. La dirigenza spezzina ha lavorato sotto traccia per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei giocatori più incisivi del campionato cadetto, capace di garantire gol e assist in quantità industriale per il ruolo.

Il sorpasso decisivo: Cesena battuto

L’operazione ha vissuto una svolta cruciale nella giornata di ieri. Fino a poche ore fa, infatti, sul giocatore era forte il pressing del Cesena, club che sognava il ritorno del trequartista. Tuttavia, lo Spezia ha effettuato un controsorpasso deciso, mettendo sul piatto argomenti più convincenti e bruciando i romagnoli sul tempo. Fondamentale è stato anche il via libera della Cremonese: il club grigiorosso, detentore del cartellino, ha dato l’ok definitivo al trasferimento, sbloccando di fatto la situazione e permettendo agli Aquilotti di definire l’intesa.

Valoti, il “tuttocampista” col vizio del gol

L’arrivo di Mattia Valoti rappresenta un innesto di assoluto spessore per lo scacchiere tattico dello Spezia. Classe 1993, Valoti è un centrocampista offensivo moderno, abile a giostrare sia come trequartista alle spalle delle punte che come mezzala d’inserimento. La sua carriera parla per lui: dotato di un ottimo tiro dalla distanza e di tempi di inserimento perfetti, ha dimostrato negli anni (specialmente con le maglie di SPAL, Monza e Pisa) di essere un fattore determinante in Serie B, andando regolarmente in doppia cifra di gol. Un’arma letale che ora sarà a disposizione del tecnico dei liguri per la seconda parte di stagione.

Visite mediche e firma

Ora manca solo l’ufficialità, che arriverà a stretto giro di posta. Valoti è atteso in città già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche di rito. Superati i test fisici, apporrà la firma sul contratto che lo legherà allo Spezia, pronto a scendere in campo e a dare il suo contributo alla causa bianconera.