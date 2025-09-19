Calciomercato: derby Milan-Inter per il portiere del futuro. I due club pensano rispettivamente al dopo Maignan e al dopo Sommer

Elia Caprile è finito nel mirino delle due big di Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane portiere del Cagliari è attentamente monitorato dagli scout di Milan e Inter, entrambe alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. La situazione contrattuale dei due titolari, Mike Maignan per i rossoneri e Yann Sommer per i nerazzurri, impone infatti riflessioni sul futuro: entrambi sono in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione e, ad oggi, i rispettivi rinnovi non sono ancora stati formalizzati.

Caprile, classe 2001, è uno dei profili più interessanti tra i giovani portieri italiani. Dopo essere cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bari e aver fatto esperienza anche all’estero, ha vissuto una stagione da protagonista lo scorso anno al Napoli (pur senza scendere in campo) e in estate è stato riscattato dal Cagliari per circa 8 milioni di euro. L’investimento dei sardi ha subito trovato riscontro sul campo: Caprile ha mostrato personalità, riflessi e buona tecnica di base, attirando l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui anche il Torino, che aveva provato a prenderlo prima della chiusura dell’ultima sessione estiva.

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, però, ha fatto muro. Per lui, Caprile vale almeno 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua considerando l’età, la prospettiva e le recenti valutazioni di mercato per i portieri italiani. Una cifra che non ha spaventato Milan e Inter, entrambe decise a cautelarsi in vista delle possibili evoluzioni nei rispettivi reparti arretrati.

Per il Milan, Caprile rappresenterebbe un’alternativa giovane ma già pronta in caso di addio di Maignan, attratto dalle sirene della Premier League. L’Inter, invece, guarda al futuro considerando l’età avanzata di Sommer, che a 36 anni sta disputando una buona stagione ma non può essere il titolare a lungo termine.

Il duello è appena cominciato. Caprile osserva da Cagliari, dove intanto continua a crescere e a parare. Ma il suo nome è ormai appuntato in cima alle agende di mercatodelle due milanesi. E a gennaio o in estate, potrebbe davvero aprirsi l’asta.