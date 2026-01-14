Calciomercato: Douglas Costa può tornare in Italia ma in Serie D! Juventus su Mateta, mentre Fofana con il Milan…Ultimissime

Calciomercato: Douglas Costa al Chievo in Serie D! Juventus su Mateta, Fofana e il Milan…Ultimissime

Il calciomercato invernale regala intrecci inaspettati e manovre pesanti per le big di Serie A. Se la Juventus lavora al futuro del proprio attacco, una vecchia conoscenza bianconera è pronta a un ritorno che ha dell’incredibile, mentre il Milan deve gestire le sirene turche per i suoi centrocampisti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Juventus: Mateta per l’eredità di Vlahovic

L’addio di Dusan Vlahovic appare sempre più come uno scenario concreto e la dirigenza della Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno individuato il profilo ideale per sostituire il serbo: Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese classe 1997, colonna del Crystal Palace, piace per fisicità e senso del gol. La Juventus ha già avviato i contatti, forte del pieno gradimento di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, che cerca un centravanti abile nel legare il gioco negli ultimi sedici metri, ha dato il suo ok all’operazione. L’ostacolo è il prezzo: gli inglesi chiedono tra i 30 e i 35 milioni di euro per liberarlo a gennaio. La trattativa è complessa, ma la caccia al nuovo numero 9 è aperta.

La favola Douglas Costa: “sì” al Chievo in D

Ha del clamoroso la parabola di Douglas Costa. L’esterno brasiliano classe 1990, ex stella della Juve, sta per tornare in Italia, ma non in Serie A. È vicino l’accordo con il Chievo Verona, nobile decaduta che milita in Serie D. L’operazione è resa possibile dalla comune proprietà tra i clivensi e l’Al Ittifaq: Costa giocherà sei mesi tra i dilettanti per ritrovare il ritmo partita, per poi volare negli Emirati Arabi in estate. Un “parcheggio” di lusso che accende l’entusiasmo della piazza veneta.

Milan, il muro di Fofana

A Milano, sponda rossonera, tiene banco il pressing del Galatasaray. La dirigenza turca è in città e spinge per avere Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è l’obiettivo numero uno di Istanbul. Tuttavia, nonostante i dialoghi tra i club, il giocatore non apre al trasferimento. Fofana, titolare inamovibile (17 presenze in A quest’anno) e decisivo nell’ultima gara con l’assist per il gol di Nkunku contro la Fiorentina, vuole restare al Milan.