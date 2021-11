Calciomercato Empoli: la società toscana ha chiesto un difensore al Torino. Si attende la risposta dei granata

L’Empoli pensa alla seconda parte di stagione. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la società toscana avrebbe chiesto al Torino il cartellino del calciatore David Zima.

Il difensore, pagato 5 milioni di euro la scorsa estate, potrebbe così lasciare i granata in prestito per maturare esperienza in Serie A. Si attende la risposta del Toro.