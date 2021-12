Calciomercato Empoli: piace Murru della Sampdoria. A una condizione

Calciomercato Empoli: nel mirino Nicola Murru. Il terzino della Sampdoria sta trovando poco spazio con Roberto D’Aversa

Nicola Murru è finito nel mirino dell’Empoli in vista della sessione invernale di calciomercato. Il terzino della Sampdoria, che finora ha trovato poco spazio alla corte di Roberto D’Aversa, potrebbe spingere per la cessione in prestito.

Stando a quanto riportato da sampnews24.com il club toscano starebbe monitorando da vicino l’ex Cagliari, ritenuto il rinforzo ideale per la squadra di Aurelio Andreazzoli in caso di cessione di Fabiano Parisi. L’esterno piace molto a Napoli e Juventus.