Calciomercato Empoli: trattativa con il Monaco per Barreca. I dettagli

Calciomercato Empoli: trattativa con il Monaco per Antonio Barreca. L’esterno classe ’95 può tornare in Serie A

L’Empoli è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione di Serie A. Gli occhi del club toscano sono ricaduti su Antonio Barreca, reduce da una deludente stagione alla Fiorentina.

Come riportato da Sky Sport, è stata avviata una trattativa con il Monaco per il prestito dell’esterno classe ’95, che potrebbe così tornare in Italia.