Calciomercato estero, Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop: «Periodo durissimo, ma sono pronto a ripartire e dare tutto»

31 minuti ago

È iniziata ufficialmente una nuova avventura per Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese classe 1998, svincolatosi in estate dall’Arsenal, è un nuovo giocatore dell’Ajax, pronto a lasciarsi alle spalle dodici mesi complicatissimi lontano dal campo.

Un periodo segnato da difficoltà fisiche e mentali, superato grazie al lavoro quotidiano e al sostegno delle persone a lui vicine. Nelle sue prime parole ai canali ufficiali del club di Amsterdam, l’ex Bologna ha raccontato con sincerità il percorso che lo ha riportato al calcio giocato e le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere l’Ajax per il suo rilancio.

L’EMOZIONE PER LA FIRMA«Sono davvero felice di essere qui. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine. Sono rimasto fermo per un anno intero, è stato un periodo molto duro. Senza il loro supporto oggi non sarei qui».

LA SCELTA DELL’AJAX«Ho lavorato duramente e non ho mai mollato. Questo club rappresenta per me un nuovo inizio. Quando ho parlato con l’Ajax, ho percepito subito la fiducia che avevano in me. È stato questo a convincermi».

IL RUOLO NEL GRUPPO«Conosco la situazione dell’Ajax. Ci sono tanti giovani e non è un periodo semplice. Ho giocato in grandi club europei e ho accumulato molta esperienza. Voglio essere un esempio per i più giovani, sia in campo che fuori».

IL RICONGIUNGIMENTO CON ITAKURA«È bellissimo avere uno dei tuoi migliori amici in squadra. Giochiamo insieme da quando avevo sedici anni, ci conosciamo alla perfezione»,

VERSATILITÀ E PROMESSA AI TIFOSI«Posso giocare centrale o terzino. Non importa la posizione: darò tutto in ogni partita. Dopo questi dodici mesi so quanto ho lavorato per tornare più forte. Ora mi sento pronto».

