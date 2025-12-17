Calciomercato estero, Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop: «Periodo durissimo, ma sono pronto a ripartire e dare tutto»

Calciomercato estero, Tomiyasu riparte dall’Ajax! L’ex Bologna si presenta dopo un anno di stop che lo ha portato a svincolarsi dall’Arsenal

È iniziata ufficialmente una nuova avventura per Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese classe 1998, svincolatosi in estate dall’Arsenal, è un nuovo giocatore dell’Ajax, pronto a lasciarsi alle spalle dodici mesi complicatissimi lontano dal campo.

Un periodo segnato da difficoltà fisiche e mentali, superato grazie al lavoro quotidiano e al sostegno delle persone a lui vicine. Nelle sue prime parole ai canali ufficiali del club di Amsterdam, l’ex Bologna ha raccontato con sincerità il percorso che lo ha riportato al calcio giocato e le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere l’Ajax per il suo rilancio.

L’EMOZIONE PER LA FIRMA – «Sono davvero felice di essere qui. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine. Sono rimasto fermo per un anno intero, è stato un periodo molto duro. Senza il loro supporto oggi non sarei qui».

LA SCELTA DELL’AJAX – «Ho lavorato duramente e non ho mai mollato. Questo club rappresenta per me un nuovo inizio. Quando ho parlato con l’Ajax, ho percepito subito la fiducia che avevano in me. È stato questo a convincermi».

IL RUOLO NEL GRUPPO – «Conosco la situazione dell’Ajax. Ci sono tanti giovani e non è un periodo semplice. Ho giocato in grandi club europei e ho accumulato molta esperienza. Voglio essere un esempio per i più giovani, sia in campo che fuori».

IL RICONGIUNGIMENTO CON ITAKURA – «È bellissimo avere uno dei tuoi migliori amici in squadra. Giochiamo insieme da quando avevo sedici anni, ci conosciamo alla perfezione»,

VERSATILITÀ E PROMESSA AI TIFOSI – «Posso giocare centrale o terzino. Non importa la posizione: darò tutto in ogni partita. Dopo questi dodici mesi so quanto ho lavorato per tornare più forte. Ora mi sento pronto».