Calciomercato Arsenal, ufficiale la risoluzione di Tomiyasu: occasione a parametro zero, il comunicato

Il comunicato ufficiale dell’Arsenal sulla risoluzione del contratto dell’ex Bologna Takehiro Tomiyasu. Tutti i dettagli in merito

Il futuro di Takehiro Tomiyasu potrebbe presto intrecciarsi di nuovo con il calcio italiano. Dopo la rescissione consensuale del contratto con l’Arsenal, ufficializzata dal club londinese tramite un comunicato, il difensore giapponese classe 1998 è ora libero di scegliere la sua prossima destinazione. E la Serie A, dove Tomiyasu si era messo in mostra con la maglia del Bologna, potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rilanciarsi dopo le ultime stagioni condizionate da numerosi infortuni. A 26 anni e con una solida esperienza internazionale alle spalle — 42 presenze con il Giappone, partecipazioni alle Olimpiadi e al Mondiale — Tomiyasu resta un profilo appetibile, affidabile in difesa e capace di ricoprire più ruoli, dal centrale al terzino destro. La sua conoscenza del campionato italiano e il fatto di essere attualmente svincolato lo rendono un’opzione interessante per diversi club di Serie A alla ricerca di rinforzi difensivi a basso costo.

COMUNICATO ARSENAL – Abbiamo raggiunto un accordo reciproco con Takehiro Tomiyasu per rescindere il suo contratto con effetto immediato. Il difensore 26enne, arrivato da Bologna nell’agosto 2021, ha collezionato 84 presenze in tutte le competizioni durante la sua permanenza nel club.

Il nazionale giapponese Tomi si è subito ambientato come terzino destro dopo il suo arrivo, vincendo il premio di Giocatore del Mese a settembre 2021, riconoscimento che ha poi ritirato nell’ottobre 2023.

Dopo aver iniziato la sua carriera nell’Avispa Fukuoka, squadra di J1 League, Tomi si è trasferito al club belga del Sint-Truiden nel 2018, dove ha vinto il premio di Giocatore della Stagione, prima di trasferirsi in Italia.

Nazionale maggiore dal 2018, Tomi ha rappresentato il Giappone 42 volte e ha fatto parte della squadra nazionale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e alla Coppa del Mondo 2022, oltre ad aver contribuito al raggiungimento dei quarti di finale della Coppa d’Asia AFC nel febbraio 2024.

Purtroppo, gli infortuni hanno limitato la presenza di Tomi in campo nelle ultime due stagioni: la scorsa stagione il difensore ha collezionato una sola presenza come sostituto. Si è quindi concordato di comune accordo di rescindere il contratto di Tomi per consentirgli di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Tutto il personale dell’Arsenal Football Club desidera ringraziare Tomi per il suo contributo al club e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro.