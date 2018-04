Calciomercato, la FIFA studia la rivoluzione: addio prestiti, squadre satellite e…

Il calciomercato potrebbe non essere più lo stesso: la FIFA pensa a delle modifiche sostanziali

Il calciomercato per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi potrebbe subire presto una rivoluzione epocale. Novità in arrivo che non riguarderebbero – soltanto – l’abolizione della finestra invernale o la durata delle varie sessioni. No, secondo France Football, allo studio della FIFA vi sarebbero delle modifiche sostanziali per tutto il sistema.

Qualche esempio? L’abolizione dei prestiti per evitare che i club possano speculare sui giovani calciatori. Una decisione che farebbe di fatto cessare l’esistenza delle squadre satellite o filiali che dir si voglia. Un’altra modifica esaminata dalla commissione FIFA è quella che prevede l’introduzione di un tetto di giocatori tesserabili per squadra. Ne sapremo di più tra qualche mese…