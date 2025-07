Calciomercato Fiorentina, si scalda la pista Bernabé: svelata la cifra per strapparlo dal Parma, c’è questa sensazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con l’obiettivo Adrian Bernabé dal Parma. Tutti i dettagli in merito

Alla Fiorentina si respira aria di cambiamento. L’approdo in panchina di Stefano Pioli, tecnico navigato e con uno scudetto in carriera al Milan, segna l’inizio di un nuovo ciclo ambizioso. La società viola, reduce da stagioni di alti e bassi ma sempre vicina all’Europa, vuole finalmente compiere il salto di qualità. L’obiettivo dichiarato è doppio: conquistare un piazzamento nelle competizioni europee e provare ad alzare quella Conference League sfuggita due volte di fila. La strada è stata tracciata, e i segnali arrivati finora dal mercato confermano la volontà di costruire una squadra competitiva. Tre operazioni in entrata già concluse testimoniano la vivacità della dirigenza, ma il vero snodo della campagna acquisti sarà il centrocampo. Dopo le partenze di Adli, Folorunsho e Cataldi, il reparto necessita di volti nuovi e qualità. Al momento, l’unico innesto ufficiale è quello di Fazzini, ma il nome più caldo per guidare la rivoluzione in mediana è quello di Adrian Bernabé.

Classe 2001, spagnolo, cresciuto nel vivaio del Barcellona e poi passato per il Manchester City, Bernabé è oggi uno dei gioielli del Parma. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante ma coerente con le qualità del giocatore: un regista atipico, dotato di grande visione di gioco, tecnica raffinata e notevole intelligenza tattica. È un profilo che piace molto a Pioli, per la sua capacità di giocare sia davanti alla difesa che in zone più avanzate del campo, adattandosi a diversi sistemi e ritmi di gioco. La Fiorentina è pronta a muoversi con decisione, consapevole che l’inserimento di un giocatore come Bernabé potrebbe elevare il livello della squadra. I contatti sono avviati e la trattativa è in fase di studio, ma l’interesse è concreto. Il nuovo progetto viola prende forma anche da qui. Lo riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.