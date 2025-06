Pioli-Fiorentina, fumata bianca vicina per il grande ritorno dell'allenatore a Firenze. Ecco i dettagli - Calcio News 24

Pioli-Fiorentina: ritorno alle origini e progetto ambizioso in costruzione. Cosa risulta in termini di trattative?

Il binomio Pioli-Fiorentina si fa sempre più concreto e promettente. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Stefano Pioli è pronto a chiudere la sua esperienza all’Al Nassr per tornare in Italia, e ripartire proprio dalla Fiorentina, club che conosce bene e con il quale ha già scritto pagine significative tra il 2017 e il 2019. Ora, a distanza di cinque anni, l’allenatore emiliano ex Milan è pronto a iniziare un nuovo ciclo in viola, con un progetto tecnico completamente rinnovato e ricco di ambizioni.

Pioli-Fiorentina non è solo un ritorno nostalgico, ma una scelta strategica da parte del club toscano, deciso a ripartire con un profilo esperto e capace di dare identità a una squadra che, negli ultimi anni, ha alternato buone prestazioni a momenti di stallo. Dopo l’addio di Palladino all’insegna delle polemiche, il club gigliato ha deciso di puntare su un tecnico di esperienza internazionale.

Stefano Pioli, reduce da quattro stagioni al Milan coronate dallo scudetto vinto nel 2022 e dall’esperienza in Arabia, è pronto a rimettersi in gioco in un ambiente che conosce bene, dove il calcio è passione quotidiana e dove potrà costruire un nuovo gruppo a sua immagine e somiglianza. A confermare la direzione intrapresa è stato proprio Romano, uno dei giornalisti di mercato più autorevoli, che ha annunciato: “Decisione presa. Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina”.

Il nuovo ciclo Pioli-Fiorentina avrà una chiara impronta tecnica e caratteriale. Il primo tassello del progetto riguarda il mercato, e in particolare l’attacco. Il nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello di Edin Dzeko, esperto centravanti bosniaco, attualmente in forza al Fenerbahçe. Pioli conosce bene Dzeko, lo stima profondamente e sarebbe felice di affidargli le chiavi dell’attacco viola. L’arrivo dell’ex Roma e Inter, nonostante l’età (38 anni), rappresenterebbe un colpo di grande esperienza e carisma per guidare il nuovo corso.

Il progetto Pioli-Fiorentina non si limiterà, tuttavia, a colpi d’esperienza. Il tecnico vuole costruire una squadra equilibrata, con giovani di talento da valorizzare e veterani capaci di fare da guida. La dirigenza è al lavoro per consegnargli una rosa competitiva in tempi brevi, così da iniziare la preparazione estiva con un gruppo già solido e funzionale al suo gioco.

Oltre a Dzeko, la Fiorentina valuterà anche altri innesti in difesa e a centrocampo, con particolare attenzione ai giocatori abituati ai ritmi europei. Pioli, dal canto suo, ha fatto sapere di voler tornare a lottare per l’Europa, e non si accontenterà di un campionato anonimo. Il suo obiettivo è rendere la Fiorentina una delle protagoniste della Serie A 2025/26.

Il legame Pioli-Fiorentina, dunque, è pronto a riaccendersi. Non si tratta solo di un ritorno, ma di una sfida nuova, in un contesto familiare ma con rinnovate ambizioni. Firenze è pronta ad accoglierlo, e Pioli ha tutta l’intenzione di scrivere una seconda, grande storia in viola.