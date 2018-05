Fiorentina, Bruno Gaspar può partire: piace al Benfica

Fiorentina, addio in vista per Bruno Gaspar: il laterale difensivo non è considerato un incedibile dalla dirigenza viola, sulle sue tracce c’è il Benfica

Arrivato dodici mesi fa dal Vitoria Guimaraes per 4 milioni di euro, Bruno Gaspar non ha convinto in casa Fiorentina. Il laterale difensivo ha raccolto 15 presenze, per un totale di 772’, in Serie A ed ha alternato luci e ombre. Stefano Pioli non lo considera un titolare e la dirigenza è al lavoro per potenziare la corsia di destra: non è da escludere la cessione dopo appena un anno…

Secondo quanto riporta Sky Sport, non mancano i club interessati al classe 1993: il Benfica infatti sta pensando di recapitare un’offerta al club toscano. Possibile ritorno in patria per l’esterno, che è cresciuto nel settore giovanile delle Aquile prima di trasferirsi nel 2014 al Vitoria Guimaraes. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, Gaspar è ai saluti…