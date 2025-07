Calciomercato Fiorentina, Dodo fortemente nel mirino di una grande rivale. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Dodo nel mirino della Juventus, ma i viola fanno muro. La situazione

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo anche senza cessioni ufficiali, ma con diverse squadre interessate ai gioielli della rosa di Vincenzo Italiano. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Dodo, terzino destro brasiliano che ha attirato l’attenzione della Juventus. I bianconeri, dopo la cessione di Alberto Costa al Porto, sono alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra e stanno valutando più opzioni. Il profilo di Dodo piace molto per le sue caratteristiche offensive e la sua capacità di adattarsi al gioco della Serie A, ma la trattativa con la Fiorentina si preannuncia tutt’altro che semplice.

Il club viola, infatti, valuta il suo terzino non meno di 25 milioni di euro, una cifra che al momento la Juventus considera alta. Tuttavia, se non dovesse sbloccarsi la pista principale che porta a Nahuel Molina dell’Atlético Madrid, la Juventus potrebbe intensificare i contatti con il club toscano per arrivare a un’intesa. La Viola, dal canto suo, non ha intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più affidabili, soprattutto in una sessione di mercato in cui l’obiettivo è rinforzarsi e non indebolirsi.

Il calciomercato Fiorentina si intreccia così con le strategie bianconere. Dodo rappresenta una possibile occasione anche per valorizzare economicamente un elemento arrivato con grandi aspettative. Se dovesse partire, la dirigenza gigliata dovrebbe cercare un sostituto di livello, mantenendo alta la competitività della rosa in vista della prossima stagione, dove l’obiettivo sarà consolidare il posto in Europa.

La Juventus, oltre a Dodo, sta valutando altri profili per la fascia: Jonathan Clauss, ex Marsiglia ora al Nizza, valutato circa 10 milioni, e Lucas Vázquez, svincolato dal Real Madrid, che potrebbe arrivare a parametro zero. Ma il nome di Dodo resta tra i preferiti dalla dirigenza bianconera per età, rendimento e potenziale di crescita.

Il futuro del brasiliano sarà uno dei temi caldi del calciomercato Fiorentina nelle prossime settimane. Se la Juventus deciderà di affondare il colpo, servirà una proposta concreta, oppure l’inserimento di contropartite tecniche per convincere la società viola. Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina sperano che il terzino possa restare ancora a lungo al Franchi.