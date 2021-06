Calciomercato Fiorentina: esercitato il controriscatto per Sottil

Sottil di nuovo della Fiorentina: esercitato il controriscatto sul giovane centrocampista. Le cifre dell’affare

Tutto come da copione: Riccardo Sottil è stato controriscattato dalla Fiorentina che garantirà al Cagliari un premio di valorizzazione.

Il Cagliari aveva esercitato il diritto di riscatto due giorni fa, a seguito del prestito della scorsa stagione, per 10 milioni. Ciononostante, la Fiorentina ha deciso di spenderne 12,2 per riavere il calciatore. Lo riporta Sky Sport. Secondo tassello per i viola dopo l’acquisto, che ormai sembra cosa fatta, di Nico Gonzalez dallo Stoccarda.

