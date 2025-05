Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per il centrocampista Frendrup. L'indiscrezione viola - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, continua il pressing nei confronti del centrocampista del Genoa Frendrup. Nuovo assalto dopo il fallimento a gennaio?

La priorità per il calciomercato Fiorentina rimane un nome: Frendrup. Il centrocampista del Genoa è in procinto ad uscire dalla corte rossoblu, giocatore ovviamente pronto per il grande salto di qualità. Nel mezzo un contesto importante come quello viola (oltre che ambizioso).

Secondo quanto raccolto oggi da CalcioNews24, infatti ci sarà il pressing da parte della Fiorentina per comprare il centrocampista.