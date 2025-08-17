Calciomercato Fiorentina, Gosens e de Gea restano: «C’è la volontà di proseguire insieme»

Calciomercato Fiorentina, i due giocatori erano stati al centro di voci di mercato hanno preso una decisione definitiva: le ultime

La Fiorentina può sorridere: due dei suoi uomini più rappresentativi, David de Gea e Robin Gosens, resteranno a disposizione per la nuova stagione. Entrambi erano stati al centro di insistenti voci di mercato, ma la società viola e i giocatori hanno deciso di proseguire insieme, confermando la volontà di dare continuità al progetto tecnico.

Nelle ultime settimane, il nome di de Gea era tornato con forza in Inghilterra. Dalle isole, infatti, erano circolate indiscrezioni su un suo possibile ritorno al Manchester United, club con cui ha vissuto gran parte della carriera. Tuttavia, il portiere spagnolo, come confermato da Gianluca Di Marzio su X, ha chiarito di non avere intenzione di lasciare Firenze. Autore di una stagione da protagonista, in cui si è affermato come uno dei migliori portieri della Serie A 2024/25, de Gea ha ancora due anni di contratto — scadenza fissata al 30 giugno 2028 — e si sente pienamente coinvolto nel percorso intrapreso dalla Fiorentina. La sua priorità, come confermato da fonti vicine al club, è quella di «continuare a far gioire i tifosi viola con le sue parate».

Situazione analoga per Robin Gosens, anche lui finito nel mirino di voci di mercato. L’esterno tedesco era stato accostato con insistenza a un clamoroso ritorno all’Atalanta, società con cui aveva raggiunto l’apice in carriera. La Fiorentina, però, ha deciso di respingere le avances bergamasche, ribadendo la centralità del giocatore nei piani di squadra. Gosens, dal canto suo, si è detto felice di restare a Firenze, pronto a vivere una nuova stagione con la maglia viola sulle spalle.

La conferma di due pedine del calibro di de Gea e Gosens rappresenta un segnale importante per l’ambiente viola. Il club, reduce da un’annata di crescita, intende puntare sulla stabilità e sulla continuità tecnica, elementi fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni tra campionato ed Europa.

Con i due giocatori che hanno scelto di restare, la Fiorentina rafforza la sua identità e manda un chiaro messaggio: il progetto viola continua con ambizioni alte e con la voglia di consolidarsi ai vertici del calcio italiano.