Fiorentina, doppia idea per la difesa: interesse per Faes e Nikolaou

La Fiorentina starebbe valutando innesti anche per il reparto difensivo: piacciono Faes del Reims e Nikolaou dello Spezia

Secondo quanto riportato da La Nazione, i Viola vorrebbero portare un altro innesto in difesa. La lotta è tra questi due giocatori. I liguri valutano il greco circa 8 milioni, sarebbe il rinforzo migliore per la sua esperienza europea e per essere un mancino, ma la richiesta è troppo alta.