Milan Badelj Napoli, partenopei in vantaggio sulla Juventus per il centrocampista in scadenza con la Fiorentina: le ultime sul futuro del centrocampista croato

E’ tutto da scrivere il futuro di Milan Badelj. Dopo quattro anni da protagonista con la maglia viola, il centrocampista ha deciso di dare l’addio alla Fiorentina: in scadenza 30 giugno 2018, il croato ha deciso di non rinnovare con il club toscano. E si è aperta la lotta: dopo l’approccio con il Milan, con i rossoneri sulle sue tracce da diverso tempo, l’ex Amburgo è finito nel mirino di Napoli e Juventus. I due top club, rivali per lo scudetto nell’ultima stagione, hanno adocchiato il colpo a costo zero e arrivano le ultime da Rai Sport…

Milan Badelj piace molto alla Juventus, alla ricerca di un’alternativa per la mediana di Massimiliano Allegri, ma in questo momento in pole position c’è il Napoli. La dirigenza partenopea sta monitorando diversi profili per la mediana del tecnico Carlo Ancelotti: c’è stato un contatto importante con l’entourage del classe 1989, che potrebbe sostituire l’italo-brasiliano Jorginho (sempre più vicino al Manchester City). Badelj piace molto al nuovo tecnico azzurro Ancelotti e potrebbe essere lui il primo innesto per il centrocampo: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…