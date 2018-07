Radoja, nome nuovo per la Fiorentina: occhi in casa Celta Vigo

Fiorentina a caccia di un rinforzi per il centrocampo, fari puntati su Nemanja Radoja: il serbo è in uscita dal Celta Vigo

Reduce da una stagione in chiaroscuro, 29 presenze tra Liga e Copa del Rey, Nemanja Radoja è pronto a dare l’addio al Celta Vigo. Il classe 1993 ha deciso di vivere una nuova avventura, con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2019: per favorire il trasferimento, il serbo ha deciso di non presentarsi al raduco del club spagnolo. La rottura, dunque è ormai sancita…

E non mancano i club interessati: secondo quanto riporta la stampa spagnola, il futuro dell’ex Vojvodina potrebbe essere in Serie A. Infatti, la Fiorentina è pronta ad avviare i contatti con il Celta Vigo per discutere l’acquisto del cartellino del calciatore: Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica viola, è un suo grande estimatore e Stefano Pioli aspetta un’alternativa per la mediana…