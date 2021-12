Calciomercato Fiorentina: nuova idea per l’attacco viola. Si tratta di Toni Martinez del Porto. Gli aggiornamenti

La Fiorentina sogna in grande per la seconda parte di stagione. Dopo aver quasi raggiunto un accordo con il Lille per Jonathan Ikoné, il club viola ha messo nel mirino anche Toni Martinez del Porto.

L’attaccante classe ’97 sarebbe il sostituto ideale di Dusan Vlahovic, ma la prima scelta rimane Borja Mayoral.