Calciomercato Fiorentina: ore calde per Saponara e Callejon. La situazione

Calciomercato Fiorentina: giorni caldi per Riccardo Saponara e José Callejon. La situazione dei calciatori viola

Sono giorni caldi in casa Fiorentina per il futuro di Riccardo Saponara e José Callejon. I due calciatori viola dovranno dimostrare di meritare la conferma in viola davanti agli occhi sia del tecnico Vincenzo Italiano sia della dirigenza.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea della società toscana è quella di prolungare entrambi i contratti in scadenza nel 2022. Si attendono risposte dal campo.